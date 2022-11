Uomini e Donne, anticipazioni 22 novembre 2022: le esterne di Lavinia, ultime news su Armando, trono over o classico oggi?

Dopo aver visto al centro dello studio il tronista Federico, che ha portato in esterna Lucrezia e ha detto di aver pensato molto a Carola, tra non poche delusioni, e dopo aver dato spazio a Federica, che continua a fidarsi poco e a non lasciarsi andare, oggi cosa succederà a Uomini e Donne? La padrona di casa, Maria De Filippi, punterà i riflettori su dame e cavalieri del trono Over o lascerà spazio ai giovani? L’appuntamento, come sempre, è a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Lavinia rifiutata da Alessio Corvino

Stando alle anticipazioni, oggi protagonista dovrebbe essere la tronista Lavinia, che sta continuando a conoscere meglio tre ragazzi: Francesco, Alessio e Alessio Campoli, ex fiamma di Angela Nasti. Dopo l’eliminazione di Campoli, Lavinia ha deciso di spiegarsi meglio: è andata a riprenderlo. E questo ha scatenato non poche polemiche. Che non hanno certo fatto piacere al suo corteggiatore di Caserta, Alessio Corvino. Il ragazzo, infatti, non si è presentato in esterna, poi in studio ha spiegato il perché.

Armando e la conoscenza con una nuova dama a Uomini e Donne

Ma non finisce qui. Spazio, poi, ad Armando Incarnato, uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Dopo aver archiviato il rapporto con Cristina, tra non poche polemiche in studio (e fuori), il cavaliere napoletano, ormai volto noto della trasmissione, ha deciso di mettersi in gioco. E di conoscere una nuova dama. Questo, però, deluderà le aspettative di Cristina, che a quanto pare a lui ci teneva. E non poco. Ci sarà un ritorno di fiamma?

Trono over e classico oggi, ultime news su Riccardo

Come sempre, come ogni giorno, Maria De Filippi nel suo salotto farà un ‘mix’, tra trono over e trono classico. E si continuerà, quasi sicuramente, a parlare di Riccardo, che ieri ha deciso di abbandonare lo studio. Sollecitato da Maria, è rientrato e ha continuato il confronto con Ida Platano, sua ex compagna. L’unica donna che, a detta sua, lui avrebbe sposato. Cosa succederà oggi?