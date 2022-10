Uomini e Donne, anticipazioni 26 ottobre: bacio per Federico Dainese, l’eliminazione di Monica

Uomini e Donne non si smentisce mai. Il salotto pomeridiano in compagna della padrona di casa, Maria De Filippi, è sempre in grado di stupire il suo fedele pubblico televisivo continuamente alle prese con novità stravolgenti e particolari scoppiettanti che poi sono il vero segreto del successo da parte del programma. Anche oggi, come sempre, mercoledì 26 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 torna, dunque, l’appuntamento fisso con Uomini e Donne e i suoi eclatanti colpi di scena.

Uomini e Donne: le anticipazioni per oggi 26 ottobre

La puntata di ieri ha visto protagoniste, in particolar modo, Ida Platano e Roberta Di Padua, le quali hanno avuto uno scontro durissimo dopo le ultime dichiarazioni di Alessandro: le due hanno litigato per bene e Ida, soprattutto, è andata fuori dai gangheri per alcune affermazioni fatte da Roberta sul suo conto. Poi, alla lite, si è aggiunto anche Riccardo Guarnieri, che ha rincarato la dose. Ma oggi è un altro giorno, e quindi altre novità sono pronte ad attenderci. Per il momento le indiscrezioni sul caso e sulle anticipazioni di puntata sono davvero esigue. Tuttavia, spulciando sulla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, qualcosa traspare. Pare, infatti, stando alle indiscrezioni, che al centro dello studio ci sarà soprattutto Federico Dainese. Ma cosa accadrà? Federico sta portando avanti la conoscenza delle sue corteggiatrici, ma si sta concentrando soprattutto su Noemi, che ha inevitabilmente saputo attirare le sue attenzioni, certamente perché dotata di grande bellezza. In effetti, il tronista non ha mai nascosto di avere una forte attrazione fisica nei confronti della bella corteggiatrice, e proprio nella puntata di oggi si lascerà andare e le darà un bacio appassionato. Quest’ultimo sta portando avanti la conoscenza con le sue corteggiatrici concentrandosi soprattutto su Noemi che ha attirato le sue attenzioni per l’indiscutibile bellezza. Il tronista non ha mai nascosto di avere una forte attrazione fisica nei confronti della corteggiatrice con cui, oggi, si lascerà andare dandole un bacio.

Federico Dainese e l’eliminazione di Monica: oggi in puntata

Ma non è tutto oro quello che luccica, perché non ci saranno solamente dei momenti felici per Federico Dainese. Lui, infatti, sarà anche alle prese con un’altra corteggiatrice: Monica. La ragazza, che nella scorsa puntata aveva chiaramente dichiarato di non essere alla ricerca di una semplice avventura, ma di volere qualcosa di più, oggi farà una scelta dura. Lei vorrebbe una vera storia d’amore, seria, ed era stata disposta ad accordare una certa fiducia al tronista in attesa che mettesse le idee in ordine, ma alla fine cederà. Di fatto, davanti al bacio con Noemi, Monica deciderà di eliminarsi da sola e definitivamente. Secondo le indiscrezioni, inoltre, si tratterà di una scelta che non avrà un effetto particolarmente forte su Federico. Chissà come reagiranno Gianni, Tina e Maria davanti a tale atteggiamento di freddezza.