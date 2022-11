Uomini e Donne, anticipazioni 9 novembre 2022: ultime news su Riccardo, le esterne dei tronisti e l’eliminazione di Alessio, trono over o classico oggi

Dopo un’intera puntata, quella di ieri, dedicata a Riccardo, Ida, Alessandro e Roberta del trono over, tra balli chiarificatori, gelosie e discussioni in studio, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre dal pubblico di Canale 5. Ma l’attenzione verrà ancora una volta puntata sui protagonisti del trono Over o Maria De Filippi, padrona di casa da anni, deciderà di lasciare spazio ai giovani e alle loro esterne?

Riccardo vuole lasciare Uomini e Donne?

La puntata di ieri si è conclusa con Riccardo, che dopo aver visto il ballo tra Ida e Alessandro, ha deciso di uscire fuori dallo studio. Anzi, il cavaliere di Taranto sarebbe intenzionato ad andare via per sempre dalla trasmissione. Il motivo? Stando a quanto ha raccontato, non riesce a relazionarsi con nessuna donna, come se si sentisse intrappolato perché tutte sono convinte che lui provi ancora qualcosa per la sua ex fiamma, Ida. Ma così, a sua detta, non è. Cosa deciderà di fare? Lascerà Uomini e Donne o proverà a mettersi in gioco?

Le esterne di Federico e Lavinia

Oggi, poi, vedremo molto probabilmente le esterne dei tronisti, di Federico e Lavinia. Il primo pare sia uscito con Carola, la ragazza che più lo attira, mentre Lavinia sta continuando a conoscere Alessio Campoli, l’ex fidanzato di Angela Nasti e corteggiatore di Uomini e Donne che è stata proprio la tronista a richiedere. Ci saranno colpi di scena?

Alessio Campoli si elimina?

Nonostante Lavinia abbia raccontato di aver trovato complicità con Alessio, stando alle anticipazioni lui deciderà di eliminarsi. Il motivo? Il carattere della tronista non lo convince e in studio nascerà una polemica. Come si risolverà?

Cosa vedremo oggi alle 14.45

Come sempre, quindi, ci sarà un mix: trono over e trono classico. Perché l’obiettivo di tutti, adulti e non, è quello di trovare l’amore sotto i riflettori e di uscire dalla trasmissione, mano nella mano, con una persona speciale. Per costruire insieme un futuro!