Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 maggio 2022: la lite tra Ida e Riccardo, le esterne di Veronica con Matteo e Andrea

Dopo l’ennesimo battibecco tra Ida e Riccardo, i due ex fidanzati che dopo anni hanno cercato di rimettere insieme i tasselli e riprovarci lontano dalle telecamere, oggi torna in onda, per l’ultimo appuntamento della settimana, Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Ma si tornerà sul trono Over o verrà lasciato spazio ai tronisti?

Finita la storia d’amore tra Ida e Riccardo?

Protagonisti indiscussi dell’intera settimana sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Prima la decisione della dama di interrompere la frequentazione con Marco, poi la sfilata del cavaliere, quel mazzo di rose e la promessa di riprovarci e di mettere da parte l’orgoglio. Sembrava andasse tutto bene, ma invece i litigi tra la coppia non sono certo finiti. E ieri al centro dello studio hanno raccontato, con non poche difficoltà, cosa è successo, ma i presupposti per ricominciare non sembrano esserci. Oggi ci sarà l’ennesimo confronto o tra i due la storia d’amore è davvero giunta al capolinea?

Veronica e la conoscenza con i suoi corteggiatori a Uomini e Donne

E ancora, oggi molto probabilmente verrà lasciato spazio al trono dei ragazzi, soprattutto a quello di Veronica. Dopo aver visto le esterne di Luca con Soraia e Lilli, quasi sicuramente Maria De Filippi farà sedere al centro dello studio Veronica, che sta continuando a uscire con Matteo e Andrea. Lei ha già scelto, stando alle prime anticipazioni, ma ora che il programma è agli sgoccioli non ci resta che seguire le puntate per capire cosa accadrà. E mettere a freno la curiosità!