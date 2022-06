Uomini e Donne, anticipazioni ultima puntata 1 giugno 2022: la scelta di Veronica tra Matteo e Andrea

Dopo aver visto l’emozionante scelta di Luca Salatino, il tronista che ha seguito il suo cuore ed è uscito dal programma, mano nella mano, con Soraia, e dopo i battibecchi tra i protagonisti del trono Over, soprattutto tra Davide, Daniela e Laura, oggi torna Uomini e Donne con l’ultima e imperdibile puntata. Sì, perché la stagione sta per terminare, poi l’appuntamento sarà direttamente a settembre. E i riflettori questo pomeriggio saranno puntati su Veronica.

Chi ha scelto Veronica di Uomini e Donne tra Matteo e Andrea?

Oggi pomeriggio verrà trasmessa la scelta della tronista Veronica, quella che si è contraddistinta nel corso dei mesi per la sua determinazione, per la sua schiettezza e sincerità. La puntata è stata registrata, quindi i più curiosi già conoscono il nome del fortunato. La ragazza ha conosciuto in maniera approfondita Andrea, il personal trainer abruzzese, e Matteo, il giovane di Venezia che vive a Roma, dove studia e lavora. Tra baci, discussioni, polemiche, il trono è giunto al capolinea: chi avrà deciso di scegliere Veronica?

Matteo ha detto sì

Stando alle anticipazioni, Veronica ha scelto Matteo e tutto si è concluso nel migliore dei modi. Un lungo abbraccio, un bacio e i petali. La storia durerà anche fuori dal programma e lontano dalle telecamere? Lo scopriremo solo seguendoli sui social, lì dove sicuramente condivideranno i momenti delle loro giornate insieme!