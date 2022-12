Verissimo, anticipazioni sabato 17 dicembre 2022: a che ora inizia e chi sono gli ospiti

Molti programmi televisivi si prendono una pausa per le vacanze natalizie. E così accadrà anche a Verissimo, che ha scelto di concludere in bellezza il nuovo anno con tre puntate speciali in cui anche il programma cambierà nome e diventerà “Verissimo-Le Storie“. Ecco tutte le anticipazioni delle puntate speciali che andranno in onda a partire da oggi su Canale 5.

A che ora inizia sabato 17 dicembre Verissimo

Silvia Toffanin condurrà anche le tre puntate speciali, la prima ci sarà proprio oggi sabato 17 dicembre, le altre due saranno il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, e il 31 dicembre. Tutte inizieranno alle 14:10. Perché saranno puntate speciali? Perché saranno mandate in onda le interviste più commoventi dell’anno, ovviamente condite con nuove sorprese e momenti inediti. Gli ospiti saranno davvero speciali: Paolo Bonolis, Cristina D’Avena, Arisa e molti altri artisti che hanno emozionato il grande pubblico. Con i loro racconti.

Chi saranno gli ospiti della prima puntata speciale?

La prima puntata andrà in onda oggi, sabato 17 dicembre e vedrà grandi ospiti: il primo sarà proprio Paolo Bonolis e la sua commovente intervista sulle difficoltà della sua vita privata e sulla storia della sua famiglia. Seguiranno Arisa e Cristina D’Avena, due cantanti d’eccellenza amate dal pubblico italiano e non solo. Cristina D’Avena racconterà del suo ultimo album “40-Il sogno continua” in cui ha rivisitato alcune delle canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di tutti noi. Se da un lato abbiamo una cantante storica che ci accompagna da decenni, dall’altro alto c’è Arisa, per la seconda volta professoressa di canto alla scuola di Amici che si occupa di scovare nuovi talenti.

Ospiti inediti

Non ci saranno soltanto attori e cantanti, ma anche personaggi dal mondo dello sport. Infatti, ci sarà anche Marcel Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, che finalmente racconterà a Verissimo alcuni dettagli della sua vita privata e della sua storia d’amore con la moglie Nicole Daza, con la quale si è appena sposato. A chiudere la puntata ci sarà Romina Power insieme alle due figlie nate dalla relazione con Al Bano: Romina e Cristel Carrisi, per un’appassionata intervista in cui Silvia Toffanin attraverserà il rapporto intenso e talvolta difficile, tra madre e figlia.