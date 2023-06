Roma, paura sulla Colombo: auto contromano, fa inversione e riparte. Inseguita dalla Polizia (VIDEO)

Contromano sulla Colombo, poi l’inversione di marcia e la ripartenza come se nulla fosse. Il tutto ripreso da un automobilista – fortunatamente in quel momento le macchine erano ferme in coda – e postato online in un video divenuto in breve tempo virale. Del resto non è la prima volta che episodi del genere si registrano sulle strade di Roma: come su Corso Francia, o recentemente perfino sull’A1, ma anche vicino a Villa Pamphilj. Insomma, di comportamenti del genere, purtroppo, se ne verificano sempre più spesso. E l’ultimo arriva dalla Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate della Capitale.

Il video dell’auto contromano sulla Colombo

L’episodio risale allo scorso weekend. Nelle immagini si vedono i fari puntati contro della macchina contromano la quale poi, sfruttando uno spazio tra le auto in fila, sterza e ritorna nella giusta direzione. Quindi la ripartenza: a concludere il filmato l’arrivo di una volante della Polizia che, notando la scena o comunque allertata da qualcuno, si mette all’inseguimento.

Sempre in tema di auto contromano ieri in questo articolo vi abbiamo raccontato della surreale vicenda avvenuta sulla Trionfale, sempre a Roma. Qui una donna al volante, visibilmente agitata, ha chiesto aiuto dopo essere stata fermata dai Carabinieri proprio perché procedeva nella direzione sbagliata; il motivo? Lo stato di salute della figlia adolescente incinta. I Militari hanno per questo “scortato” mamma e figlia fino in Ospedale dove però è stata fatta una scoperta: nella macchina dove viaggiavano c’era della droga. E per questo è scattato il fermo per entrambe.

