Grande Fratello Vip, anticipazioni 17 ottobre 2022: nuovi ingressi, ospiti, televoto, ultime news su Nikita

Dopo l’eliminazione di Gegia, le polemiche nella casa del Grande Fratello Vip non si placano. Tra litigi, discussioni sempre più accese, strategie, pianti. E amori che nascono. Questa sera su Canale 5, in prima serata, andrà in onda la classica puntata del lunedì e i riflettori, come sempre, sono tutti puntati sulla casa più spiata d’Italia: chi dei concorrenti in nomination dovrà abbandonare il gioco? Entreranno nuovi ‘vipponi’ pronti a far vacillare gli equilibri, già precari?

Chi sono i nuovi concorrenti del GF VIP

Dopo squalifiche, concorrenti che hanno abbandonato ed eliminazioni flash, Alfonso Signorini sarebbe pronto ad accogliere nella casa del GF VIP nuovi concorrenti, ben 6 secondo le indiscrezioni. Stando a quanto hanno riportato Dagospia e Casa Pipol, che hanno ‘lanciato’ la bomba, i sei vipponi, pronti a varcare la soglia della porta rossa, sarebbero:

Helena Prestes, la modella brasiliana che avrebbe avuto un flirt con Antonino Spinalbese

Teresa Langella, ex volto di Uomini e Donne

Umberto Smaila

Patrizia De Blanck

Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati, l’uomo che lei avrebbe dovuto sposare per davvero.

Ma non solo. C’è chi ha fatto anche il nome di Dayane Mello, la modella che nel 2020 è stata una delle protagoniste indiscusse del GF VIP. Ci sarà il suo ritorno?

Chi viene eliminato tra Nikita, Antonino e Giaele

Nuovi concorrenti sì, ma anche eliminazioni. Al televoto, quindi a rischio, ben tre concorrenti: Nikita, che negli ultimi giorni è sempre più esclusa dal gruppo, Antonino, che finalmente si è lasciato andare e sta mostrando il suo carattere e Giaele, che da inizio programma ha fatto discutere per il suo matrimonio e per la sua idea di amore libero.

Stando ai sondaggi sul sito Grande Fratello Forum, la preferita sembrerebbe essere Nikita. Mentre a rischio ci sarebbe Giaele. Sarà davvero così?

Amaurys squalificato per la bestemmia?

Attesa per la possibile squalifica di questa sera. A fine puntata, venerdì, Alfonso Signorini aveva parlato di una segnalazione su una presunta bestemmia, avvenuta durante il live, ma non aveva fatto il nome del concorrente. In rete, però, un nome è stato fatto. Ed è quello di Amaurys Perez: sarà lui a dover abbandonare la casa?

Ospiti e sorprese di stasera al GF VIP

Eliminazioni, polemiche, ma anche grandi emozioni al Grande Fratello Vip. Dopo la sorpresa della mamma di Luca e della figlia di Cristina, tra non poca commozione, questa sera chi entrerà nella casa per regalare un sorriso a uno o più concorrenti? Non ci resta che scoprirlo seguendo la puntata di stasera su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia.