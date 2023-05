Roberta Di Padua contro l’ex tronista Nicole Santinelli: ‘Ne vedremo delle belle’, cosa è successo con Andrea Foriglio

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, due protagonisti di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si sono lasciati. Una notizia, grazie alla quale, Roberta Di Padua, ha potuto prendersi la sua rivincita, postando tempestivamente una foto due calici, simbolo di un brindisi e a corollario la didascalia: ‘Vi sto leggendo, vi amo’.

La dama del trono over si prende la sua rivincita

La Di Padua, dama del trono over, si riferisce ai numerosi commenti che sono arrivati dopo la rottura tra la tronista e il corteggiatore. I telespettatori hanno voluto sottolineare: ‘Roberta aveva ragione’ e si riferiscono alle ripetute volte in cui la dama ha evidenziata che Nicole era falsa e per niente interessata a Carlo Alberto. E proprio la Di Padua ha voluto soffermarsi sui commenti dei suoi fan con una storia su Instagram evidenziando: “Vi volevo fare un saluto veloce e vi volevo ringraziare. Grazie per i tantissimi messaggi che mi avete inviato. Ma proprio tanti, Una roba che io non riesco a leggere. La cosa bella di questi messaggi è che avevano tutti la stessa frase: ‘Alla fine come sempre avevi ragione tu’”.

Roberta dice: ‘Le persone si riconoscono subito’

Ma non vuole meriti il volto noto di Uomini e Donne, intende solo precisare che “quando si sono prese tante porte in faccia le persone le riconosci subito. Io le fiuto da lontano. Non è stato difficile, è stato proprio a primo sguardo. Per me non è stata una novità. Era solo una questione di tempo, perché io sono una che nella vita non ha mai fretta. Aspetto, tanto so che nella vita tutto torna. Nella vita si fanno tantissimi errori. Ne ho fatti tanti io, però, ho sempre chiesto scusa, ci ho messo la faccia”.

Ma Roberta Di Padua annuncia anche che la vicenda non è ancora chiusa e, nel suo messaggio sui social dichiara: “Voglio ringraziare tutti i blog e tutti i blogger a cui non sono simpatica e che non stimo. Grazie a voi io sto ancora qua. In ultima analisi aggiungerei che non è finita qua. Se il mio sesto senso non sbaglia ne vedremo delle belle”.