Tali e Quali 2023, stasera la prima puntata: anticipazioni, concorrenti, giuria, quante puntate sono

Tali e Quali show 2023, è in arrivo uno dei programmi più attesi dagli italiani in diretta su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. La prima puntata ci sarà proprio stasera, sabato 7 gennaio: non siete curiosi di saperne di più? La curiosità, in questi casi, è difficile da tenere a bada. Ecco, quindi, tutto quello che sappiamo su chi saranno i concorrenti e la giuria.

Cosa sappiamo su Tali e Quali 2023

Il programma inizierà stasera sabato 7 gennaio su Rai 1 alle 21.25 e andrà in onda dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. A condurre, ancora una volta, ci sarà Carlo Conti con lo show che vuole dare spazio agli imitatori dilettanti ancora sconosciuti. Dopo il debutto e il successo dello scorso anno. Ad ogni puntata parteciperanno, infatti, undici imitatori che verranno giudicati dalla giuria: i più bravi andranno alla finale. In totale, le puntate saranno 5. Alla finale della quinta sera, parteciperanno i due artisti più bravi e saranno in gara anche i due vincenti dell’anno scorso.

Chi ci sarà in giuria?

La giuria sarà d’eccellenza, vedremo: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ci saranno anche due giudici speciali: Alessia Marcuzzi e Teo Teocoli nei panni di Alessandro Celentano. I vocal coach saranno: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella. Gli arrangiamenti musicali sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli e la “actor coach” sarà Emanuela Aureli.

Chi saranno i concorrenti in gara a Tali e Quali show 2023?

Ad ogni puntata, come già detto, parteciperanno undici imitatori diversi, molti dei quali sono ancora sconosciuti. L’unica anticipazione sui concorrenti riguarda la partecipazione certa di una coppia comica che sta avendo grande successo: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Gli altri nomi sono ancora avvolti dal mistero, ma la gara sta per iniziare e in palio c’è il titolo di “Campione di Tali e Quali show 2023”. Pronti per lo show? Bene, attivate il conto alla rovescia!