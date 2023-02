Valentina Romani, chi è Naditza di Mare Fuori: età, carriera, film, biografia, Nicolas Maupas, foto e Instagram

L’attrice Valentina Romani che interpreta Naditza in “Mare Fuori“ sarà ospite negli studi di Domenica In e questo pomeriggio racconterà tutti i suoi segreti a Mara Venier. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco in anticipo tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Valentina Romani: età, biografia, film

Valentina Romani nasce a Roma il 16 giugno del 1996, ha 26 anni ed è del segno del cancro. Studia nella capitale e si diploma al Liceo Linguistico, ma fin da piccola la sua passione è la recitazione. Subito dopo il diploma inizia a studiare teatro, prima segue un percorso di due anni con Saverio Vallone e Beatrice Gregoriani, dopodiché segue un corso di recitazione all’Accademia di Teatro Francese. Qui il suo maestro è Giulio Scarpati, ma la sua passione la porta ancora oltre e segue un corso di altri due anni nella “Scuola Jenny Tamburi”. Le sue doti sono evidenti e già dal 2014 inizia a recitare in alcuni ruoli nelle fiction Rai. Il suo esordio cinematografico avviene due anni dopo, nel 2016 con il film “Un Bacio”, in cui è la protagonista, mentre il regista è Ivan Cotroneo. Dal 2017 è una delle protagoniste de “La Porta rossa”, ma il grande successo arriva con il ruolo di Naditza nella serie del momento “Mare Fuori”.

Il ruolo di Naditza in Mare Fuori

Valentina Romani diventa molto famosa con l’interpretazione del ruolo di Naditza in “Mare Fuori”. La serie successo del momento ha portato grande popolarità a tutti gli attori e le attrici del cast. Naditza è una zingara rom stanziale a Napoli e la sua vita si interseca con quella dei personaggi della serie. È una ragazza buona e altruista, sempre solare, ma con una naturale tendenza a cacciarsi sempre nei guai. L’interpretazione di Valentina Romani ha fatto molto successo e secondo i critici è proprio l’attrice più adeguata per questo ruolo.

Vita privata: Nicolas Maupas, foto e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice, ci sono molti pettegolezzi a riguardo, ma sembra ormai ufficiale il suo fidanzamento con l’attore Nicolas Maupas. Lui nella serie interpreta Filippo Ferrari e i due si conoscono all’interno dell’istituto penitenziato, si innamorano e progettano una fuga insieme per vivere in libertà il loro amore. Secondo le ultime voci sembra che i due siano innamorati anche fuori dal set, ma non è arrivata nessuna conferma ufficiale. Lei ha un profilo Instagram con oltre 552mila followers e condivide molte foto di sé e del suo lavoro.