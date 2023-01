Gianluca Vialli, quando e dove (Londra o Cremona?) ci saranno i funerali del campione? Cosa sappiamo

Gianluca Vialli è deceduto ieri notte e ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio, ma quando e dove si terranno i funerali del campione? Non solo il mondo del calcio, ma anche quello dello spettacolo e della politica lo ricordano con grande gioia e ammirazione. Ecco tutto quello che sappiamo sulla cerimonia d’addio. Che sarà un ‘arrivederci’ perché i grandi uomini non muoiono mai. E lui era uno di quelli per tutti, per gli amici e per chi non lo ha mai conosciuto e ieri si è stretto attorno al dolore della famiglia.

Quando e dove sarà l’ultimo saluto a Gianluca Vialli

Si è spento ieri il campione 58enne, che ha prima fatto la storia del calcio come attaccante di Sampdoria, Juventus e Chelsea e poi ha fatto sognare gli stadi come allenatore della Nazionale. Da cinque anni aveva un tumore al pancreas che non gli ha lasciato tregua e nell’ultimo mese le sue condizioni erano peggiorate. Per ricordare la sua scomparsa, la Federazione calcistica ha disposto un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutte le partire in programma nel fine settimana.

I funerali del campione saranno a Londra o a Cremona?

È un periodo triste per il mondo del calcio perché dopo l’addio a Siniša Mihajlovic, è scomparsa un’altra figura che ha segnato generazioni di tifosi e giocatori. Tutto il mondo sta esprimendo grande cordoglio alle figlie Sofia e Olivia e alla moglie Cathryn White Cooper, con cui Gianluca Vialli era sposato da ben vent’anni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i funerali si terranno nei prossimi giorni a Londra, ma la data precisa non è stata ancora comunicata. Pare che siano in corso anche i preparativi per una cerimonia pubblica a Cremona nei prossimi mesi. Il funerale, a quanto pare, sarà in forma privata, ma a Cremona c’è chi sta già pensando di intitolare lo stadio a suo nome.

Addio al campione Gianluca Vialli

Da tutto il mondo arrivano parole d’affetto per la sua scomparsa. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso un post sui social in cui ne ricorda la memoria. Ha condiviso la foto dell’abbraccio commosso con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo: “Eri un Re Leone“, scrive.