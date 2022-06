Elezioni Cerveteri 2022: risultati, affluenza, orari, exit poll, segui la diretta in tempo reale

Elezioni Cerveteri 2022, aperti i seggi per le amministrative. E’ iniziata oggi, domenica 12 giugno, la tornata elettorale che porterà al rinnovo del Consiglio Comunale. Alle ore 7.00 si sono aperti i seggi per le votazioni che, lo ricordiamo, riguarderanno anche i referendum sulla giustizia.

Orari elezioni Cerveteri fino a quando si vota

I seggi rimarranno aperti dalle 7.00 alle ore 23.00 di oggi. Per votare è necessario portare con sé la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. L’uso della mascherina è consigliato.

Affluenza comunali 2022

I primi dati sull’affluenza alle amministrative verranno pubblicati alle ore 12.00 di stamattina. Dopodiché ulteriori informazioni saranno diffuse alle ore 19.00 prima della comunicazione dell’affluenza finale delle ore 23.00.

Affluenza elezioni Cerveteri ore 12.00

In aggiornamento

Affluenza amministrative Cerveteri ore 19.00

I dati non sono ancora disponibili

Dati affluenza finali ore 23.00

Dati ancora non disponibili

Dove si vota in provincia di Roma e nel Lazio

Ricordiamo che per quanto riguarda le amministrative, in Italia sono 26 i Comuni capoluogo di provincia dove si vota e quattro di questi sono anche capoluogo di regione. Nel Lazio, oltre ad Ardea, le elezioni si tengono anche a Guidonia Montecelio, Ciampino, Cerveteri, Ardea e Ladispoli, Fonte Nuova e Grottaferrata, per le città che hanno più di 15mila abitanti.

Sotto i 15mila abitanti e dunque turno secco invece, per Lanuvio, Castel Gandolfo, Allumiere, Lariano, Formello e Capena, Mazzano Romano. E ancora Castelnuovo di Porto Manziana, Labico, Nemi, Nerola e Ciciliano, Torrita Tiberina, Casape e Camerata Nuova.

Risultati elezioni Cerveteri chi ha vinto

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 14.00 di domani lunedì 13 giugno 2022. Ricordiamo che per essere eletto Sindaco il candidato deve ricevere la maggioranza assoluta dei voti (50%+1). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia tutto sarà rinviato all’eventuale ballottaggio che si terrà domenica 26 giugno tra i due candidati più votati.

Exit poll Cerveteri 2022

In questa sezione verranno pubblicati gli exit poll e le proiezioni sul voto in tempo reale. I dati verranno resi noti non appena disponibili.

Chi sono i candidati a Sindaco e le liste dei consiglieri per le comunali di Cerveteri

Scrutinio voti in tempo reale (dalle 23.00)

Elena Maria Gubetti: -%

Anna Lisa Belardinelli: -%

Giovanni Moscherini: -%

Sezione scrutinate (0 su 28)