Isola dei Famosi 2022, anticipazioni puntata 31 marzo: coppie in nomination, eliminati, ospiti di stasera e nuovi naufraghi

Nuova e imperdibile puntata dell‘Isola dei Famosi, il reality che da settimane sta appassionando milioni di telespettatori. L’adventure game di Canale 5 che vede protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, loro che dai confort di ogni giorno ora si ritrovano senza nulla, su un’isola, a stretto contatto con la natura, che regna sovrana. Dopo le prime eliminazioni e i primi litigi, Ilary Blasi è pronta a tornare alla conduzione del programma e l’appuntamento è per questa sera, giovedì 31 marzo. Cosa accadrà? Arriveranno nuovi concorrenti? E chi dovrà abbandonare il gioco?

Isola dei Famosi 2022: chi è in nomination, quale coppia viene eliminata

Al televoto, nella scorsa puntata di lunedì, sono finite altre due coppie. Quella formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, e quella degli sportivi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Chi di loro dovrà abbandonare l’isola? Al momento, stando ai primi sondaggi, a rischio sembrerebbero essere Clemente Russo e la moglie. Ma sarà davvero così?

Chi sono i nuovi naufraghi

Eliminazioni sì, ma anche nuovi ingressi. Dopo lo sbarco in Honduras di Blind, Roberta e Patrizia Bonetti, questa sera arriveranno, dopo una lunga attesa, i fratelli Tavassi. Stiamo parlando di Guendalina, influencer da milioni di followers, e suo fratello Edoardo: con il loro arrivo faranno vacillare ancora di più gli equilibri già precari?

Chi è Guendalina Tavassi?

Guendalina Tavassi è nata a Roma il 1 gennaio del 1986, ha 26 anni e vive nella Capitale con i figli. Di lei sappiamo che è una showgirl e influencer, seguitissima su Instagram, dove ogni mattina dà il suo ‘Buongiorno Flowers’ a chi non si perde neppure una storia. Ha partecipato al Grande Fratello e da lì si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo: ha preso parte spesso come opinionista a diverse trasmissioni, nel 2012 ha recitato nella sit com televisiva S.P.A e ha anche partecipato alla nona edizione dell’Isola dei Famosi. Ma non solo. Nel 2018 ha partecipato a Tale e Quale Show e ora è pronta per dare il meglio di sé in Honduras, per la seconda volta!

Chi viene eliminato

Stando alle prime anticipazioni, i naufraghi che risulteranno eliminati nella puntata di stasera finiranno, come tutti, a Playa Sgamada. Poi, però, ci sarà un altro televoto e il concorrente più votato questa volta dovrà lasciare il gioco. Ma farlo definitivamente. A chi toccherà questa brutta ‘sorte’?