Luca Salatino vuole lasciare il GF VIP? Elenoire Ferruzzi: ‘Basta, questo gioco non fa per lui’

Si preannuncia una puntata davvero calda, anzi caldissima quella di stasera al Grande Fratello Vip (qui tutte le anticipazioni) considerando le tante ‘patate’ bollenti che si troverà a dover gestire Alfonso Signorini. In particolare novità e possibili colpi di scena si attendono sul fronte dei ritiri considerando che un nuovo vippone, ovvero Luca Salatino, sarebbe pronto a lasciare il reality. Scatenando peraltro la reazione piuttosto piccata di Elonoire Ferruzzi.

Perché Luca Salatino vuole ritirarsi dal GF Vip

Questa la confessione fatta dal concorrente ai compagni di reality.

“Non ho motivazioni per restare. non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato…ora non posso parlà. La decisione l’ho presa, giusta o sbagliata che sia”.

Luca Salatino, lo ricordiamo, non ha mai nascosto la mancanza verso la sua fidanzata Soraia. Anche questo dunque potrebbe aver inciso sulla sua decisione. “Mi dispiace per chi pensava che potessi arrivare in fondo e forse anche vincere”, ha quindi aggiunto il gieffino.

Le reazioni

Ovviamente le sue parole non hanno lasciato indifferenti gli altri concorrenti. C’è chi, in particolare, se l’è presa e non poco come Elonoire Ferruzzi.

“Basta, questo gioco non fa per lui, è per pochi. Vuole andarsene? Che andasse pure. Sta diventando aggressivo nei modi, ora basta. Non mi va più di cercare di capirlo”

Cosa vedremo nella puntata di lunedì 10 ottobre 2022

Stasera dunque potremmo vederne delle belle. Del resto questa edizione del Grande Fratello Vip è stata davvero, almeno sin qui, travagliata: il caso di Marco Bellavia, poi ritiratosi, la conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione poco dopo col televoto flash di Giovanni Ciacci. E ancora: la “N” word usata da Charlie Gnocchi, anche se il caso è subito rientrato, fino ad arrivare al ritiro di Sara Manfuso, senza contare le voci di un possibile passo indietro anche di Antonino Spinalbese. Il tutto con alcuni sponsor che hanno fatto dietro front proprio per le polemiche scoppiate in questi giorni attorno al caso Bellavia. Infine il (secondo) caso della presunta bestemmia di Perez e adesso un altro possibile ritiro. Come verrà gestito tutto questo? Staremo a vedere.