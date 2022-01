Giulia Bevilacqua: chi è, età, carriera, programmi tv e film, serie tv, figli, chi è il marito, Instagram, Tre Sorelle

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di Mara Venier, per lo spazio dedicato al cinema, le protagoniste del film di Enrico Vanzina ‘Tre Sorelle’: Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini.

Giulia Bevilacqua: chi è, età, carriera, film, Tre Sorelle

Giulia Bevilacqua è nata a Roma il 19 maggio del 1979 ed è una nota attrice, scrittrice e regista teatrale. Dopo il diploma, ha frequentato un corso di recitazione e poi ha iniziato a muovere i primi passi in quel mondo. Nei primi anni della sua carriera ha girato alcuni videoclip, poi è stata protagonista di vari cortometraggi, ma è nel 2003 che ha debuttato in televisione nella serie tv Un medico in famiglia 3. Ha recitato in altre fiction di successo di Rai 1, ma non solo: molto attiva anche al cinema e al teatro. Ora debutterà su Amazon Prime dal 27 gennaio con il film di Vanzina Tre Sorelle.

Giulia Bevilacqua: chi è il marito, figli e vita privata

Giulia Bevilacqua è stata fidanzata con Simone Corrente, suo collega in Diretto di Polizia. Il 30 settembre del 2017, con un rito civile a Positano, ha sposato il giornalista Nicola Capodanno. Dal loro amore sono nati Vittoria, il 16 novembre del 2018, ed Edoardo, a maggio 2020.

Instagram

Con l’account @giuliabevi vanta 155 mila followers su Instagram.