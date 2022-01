Fiumicino, prof aggredita da una collega senza mascherina: ‘Picchiata per delle fotocopie’

Aggredita e colpita da una collega senza mascherina per aver fatto 3 fotocopie usando il computer e la stampante della scuola. E’ successo venerdì in una scuola di Fiumicino e a raccontare l’accaduto è la stessa professoressa vittima dell’aggressione, sia verbale che fisica, poi regolarmente denunciata alla polizia.

Aggredita per aver stampato delle fotocopie: il racconto della prof

“Ero andata a cercare dei moduli di congedo: non trovandoli prestampati nella vicepresidenza, sono andata nel laboratorio di informatica per scaricarli da uno dei computer – racconta la prof – Quei fogli mi servivano per prendere dei giorni di congedo Legge 104 che mi spetta per assistere mia figlia che ha dei problemi motori. Mentre ero lì ho stampato anche dei fogli per l’affido di un cagnolino da dare a mia figlia, che nei giorni scorsi ha perso il suo”.

La professoressa, 64 anni, entrando nell’aula di informatica si accorge che una collega è senza mascherina ma, per non fare discussioni davanti agli alunni preferisce non dire nulla e tenersi distante scegliendo un computer dall’altro lato della stanza.

La professoressa senza mascherina

“Ho acceso il computer, cercato i moduli, li ho stampati insieme ai fogli per l’affido del cane. So che quest’ultimo non avrei dovuto farlo, ma, dal momento che lavoro nella scuola ormai da più di quarant’anni – sarei dovuta già essere in pensione – e non avevo molta voglia di andare in cerca di una cartoleria aperta al rientro a casa, visto che abito a 40 chilometri di distanza e che quel giorno era sciopero dei mezzi, ho pensato che non sarebbe successo nulla di grave se avessi stampato tre fogli in più. Appena terminato mi si è avvicinata a brutto muso la collega senza mascherina: ha iniziato a urlarmi contro, ha iniziato a strattonarmi tirando il mio cappotto, poi colpendomi al braccio sinistro. Nel frattempo gli studenti si erano radunati davanti a noi guardandoci allucinati e io non sapevo cosa fare, non riuscivo a reagire e mi stavo vergognando per la scena cui sono stati costretti ad assistere solo perché avevo stampato dei fogli”.

Dopo l’aggressione la professoressa si sente male: accusa una forte tachicardia, dovuta anche al fatto che la collega, urlando, l’ha cacciata dal laboratorio di informatica senza neanche farle prendere la borsa con le sue cose. La prof chiede quindi alle collaboratrici scolastiche se possono riprendere almeno la borsa, ma queste rispondono di non poterlo fare. “Oltre all’ambulanza del 118, chiamata perché mi sono sentita male, sono stata costretta a chiamare anche la polizia per rientrare in possesso delle mie cose – spiega la professoressa – La collega, infatti, che da una sciocchezza ha montato un caso e dandomi della ladra, dopo avermi aggredita, oltretutto senza mascherina, non mi ha consentito di riprendermi la mia borsa, rimasta sul tavolo del laboratorio di informatica. Sono riuscita a rientrarne in possesso solo grazie all’intervento della polizia”.

L’intervento della polizia e del 118

Sul posto è arrivata una pattuglia del Distretto di Fiumicino. Appena fuori dalla scuola la professoressa è stata controllata dai sanitari del 118, che hanno riscontrato una forte tachicardia, ma ha rifiutato di andare in ospedale. La donna ha però presentato una formale denuncia su quanto accaduto. “Nella mia scuola accade di tutto: questo è solo un esempio – racconta amareggiata – quello che mi dispiace è il cattivo insegnamento che viene dato ai ragazzi in questo modo. Io ho passato anni a prendermi cura dei miei alunni, cercando di insegnare loro qualcosa di buono. Che un episodio del genere sia avvenuto davanti agli studenti mi amareggia tantissimo”.

La docente – che ha subito mobbing per anni – ha un percorso professionale di tutto rispetto e ha compiuto sforzi enormi pagando in prima persona per restituire dignità alla figura del professore e fiducia nei ragazzi. “Nelle classi – sostiene la professoressa – ormai si insegna a premiare l’arroganza e la prepotenza, invece del merito. I ragazzi timidi educati e riservati vengono considerati degli imbecilli dagli stessi docenti, che li classificano con “non interagisce, non è reattivo”. In questo modo i prepotenti vengono presi a modello perché “vivaci”. Dei danni si accusa la famiglia, istituzione come tutti sanno, in via di estinzione, e la scuola si scarica ogni responsabilità e l’imprescindibile ruolo civico che oggi più che mai dovrebbe assumere. Molti guasti della nostra società li dobbiamo a questo. La scuola invece dovrebbe tornare ad essere centrale nell’educazione dei ragazzi dando innanzi tutto l’esempio. E quello che è successo nella mia scuola è esattamente il contrario di buon esempio”.

“Oggi – conclude – sono andata dalla vicepreside e ho lasciato due euro per pagare le fotocopie personali. Ripeto, sicuramente ho sbagliato a stampare quei tre fogli, ma la reazione della collega, che oltretutto era in una posizione di maggiore deficit rispetto a me, visto non indossava la mascherina di protezione, è stata sproporzionata e assurda, soprattutto perché davanti ai ragazzi”.