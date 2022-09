Nettuno, ragazzo scomparso da giorni. L’appello disperato: ‘Aiutateci’

Non ha dato più sue notizie e dal 31 agosto scorso ha fatto perdere le sue tracce. Giorgio Nappi, un ragazzo di Nettuno, è scomparso e ora sui social, come sempre, si rincorrono gli appelli per ritrovarlo. E per farlo il prima possibile perché più i giorni passano, più cresce la preoccupazione.

L’appello per ritrovare il ragazzo scomparso da Nettuno

Il 31 agosto scorso Giorgio alle 14 si trovava alla posta centrale di Nettuno. Poi da quel momento nessuno lo ha più visto e non ha più fatto rientro a casa. Al momento della scomparsa indossava una maglietta verde, pantaloncini verdi. Lui ha gli occhi azzurri, è alto 185 cm e, chi lo cerca, è convinto che il ragazzo sia in stato confusionale. Come auto ha una Ford Galaxy blu notte, da 7 posti.

Come aiutare

Chiunque lo veda può contattare il numero 3803498255. ‘Qualsiasi informazione può esserci utile’ – scrivono i familiari sui social. Che non riescono a darsi pace e sperano di riabbracciare Giorgio.