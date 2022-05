Pomezia, desolazione alla Coop ai 16 Pini: “Interi scomparti completamente vuoti, alcuni prodotti sono proprio spariti”

Non è sicuramente un periodo semplice. Le cose attorno a noi continuano a cambiare e ciò che prima davamo quasi per scontato, ora ci sorprende. La grave crisi economica che stiamo affrontando sta mettendo a dura prova tantissime famiglie e tanti commercianti. Continuamente infatti ci troviamo di fronte a cambiamenti che ci destabilizzano e, da soli, proviamo a capire la causa. La situazione alla Coop di Pomezia ai 16 Pini è un esempio. I residenti infatti, su un post su Facebook, hanno denunciato la mancanza di tantissimi prodotti e di scaffali completamente vuoti. “La situazione è inverosimile”.

“La Coop di Pomezia ai 16 Pini è desolante”

Inizia così il post su Facebook in cui i residenti cercando di capire cosa stia succedendo. “Interi scomparti della frutta completamente vuoti ma anche altri prodotti completamente spariti”. In una foto pubblicata da un utente, in merito alla faccenda, interi scompartimenti di olio appaiono vuoti. E dalle testimonianze di chi abitualmente fa la spesa nel negozio, non si tratta di un caso isolato.

Le motivazioni

“C’è chi dice, tra gli addetti ai lavori, che la colpa è degli scioperi del settore trasporti per il caro carburante; c’è chi dice che stanno sistemando i magazzini.. fatto sta che lo spettacolo è deprimente”. Non si sa quindi bene per quale motivo la situazione sia in questo stato. Alcuni suppongono che il negozio stia per chiudere, altri sono convinti che la causa sia per il caro carburante. Ma la situazione per i cittadini non torna. “In altri supermercati ho visto sempre scaffali pieni, non credo che la causa sia da attribuire al mancato rifornimento per il caro carburante”.

Non è un caso isolato

Ma questo non è l’unico caso di cui si parla. In tantissime altre regioni la situazione è la stessa. Per alcuni è stato solo un periodo in cui poco dopo i prodotti hanno ripreso la loro normale presenza, per altri invece gli episodi continuano. Ufficialmente le motivazioni non sono note, sicuramente il periodo che stiamo vivendo incide parecchio.