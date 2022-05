Roma, Elisa scompare da casa a 15 anni, l’appello della mamma: «Aiutatemi a ritrovarla»

E’ scomparsa da casa a soli 15 anni e non si hanno più notizie di lei. Per questo stamattina la mamma ha lanciato un appello urgente sui social per cercare di ritrovarla. La ragazza si chiama Elisa e nella giornata di ieri potrebbe avere preso un pullman al capolinea dell’Anagnina.

Le informazioni utili e i contatti per chi vedesse Elisa

Nel post condiviso su Facebook la mamma spiega:

«Da 24 ore non ho notizie di mia figlia Elisa. L’ultima cella telefonica agganciata, che risale alle 10 di ieri mattina, risulta nell’area Tuscolana Anagnina a Roma. Potrebbe aver preso un pullman. La polizia e tutte le forze dell’ordine la stanno cercando. Elisa ha 15 anni. Dovrebbe indossare dei pantaloni colorati e delle scarpe nere Vans basse. Ha una felpa nera e uno zaino nero. È alta 1.60 mt. Ha i capelli come nelle foto. Se avete notizie, contattatemi qui. Fate girare il più possibile. Grazie!»

