Clizia Incorvaia: chi è, età, lavoro, figli, Instagram, Paolo Ciavarro, Covid, film, incinta, genitori, Francesco Sarcina

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che presto diventeranno genitori.

Clizia Incorvaia: chi è, età, carriera

Clizia Incorvaia è nata il 10 ottobre del 1986 a Pordenone, sotto il segno della Bilancia. È cresciuta ad Agrigento con i genitori e la sorella Micol. Si è diplomata al Liceo Classico e si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica di Milano. È a Milano che inizia la sua carriera come modella: diventa il volto di Puma, Fiat, Alpitour e Kinder, ma viene scelta anche come protagonista del video musicale di Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi. Le viene affidata anche una rubrica di moda su Match Music, e contemporaneamente partecipa anche a programmi come Markette e Chiambretti Night.

Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro

Nel 2011 la modella ha conosciuto il cantante Francesco Sarcina, ma lei era fidanzata e lui stava vivendo un momento buio e turbolento della sua vita. Si sono ritrovati qualche anno dopo e hanno deciso di andare a convivere quasi da subito, nel 2014. Il 5 giugno 2015 si sono sposati e hanno coronato il loro amore con la nascita di Nina, nata il 24 agosto del 2015.

Nell’autunno del 2018 la loro relazione è giunta al capolinea. Nel febbraio 2019 però, i due hanno annunciato un ritorno di fiamma – che si è rivelato poi essere un fuoco di paglia: a luglio 2019, Clizia ha confessato di aver tradito Francesco con il suo migliore amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio.

Attualmente Clizia Incorvaia è impegnata con Paolo Ciavarro, ragazzo che ha conosciuto durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. E i due sembrano felicissimi e affiatatissimi, presto diventeranno genitori!

Clizia Incorvaia: Instagram

Sul suo profilo Instagram, dove è molto seguita nella biografia si legge: “cresciuta pane e moda, inviata per il programma Top su Rai Uno, buffona per l’occasione con Zelig”.